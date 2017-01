Le remplacement de luminaires trop brillants coûtera 1,4 million à Montréal

Le maire Denis Coderre a annoncé hier que la Ville de Montréal implanterait dorénavant des luminaires DEL de 3000 kelvins, tirant sur le jaune, plutôt que ceux de 4000 K, plus blancs, d'abord envisagés, dans le cadre du projet de remplacement des 132 000 luminaires de la métropole. Ces lumières plus brillantes avaient soulevé la controverse en raison des risques pour la santé.

La Direction de santé publique de Montréal avait jugé en décembre que les lumières 4000 K ne posaient pas de risque pour la santé. La Ville de Toronto était arrivée toutefois à la conclusion contraire tandis qu'aux États-Unis, on a jugé qu'un risque était possible. Ne souhaitant pas prendre de risque indu, le maire a préféré opter pour des DEL moins intenses, même si elles coûteront légèrement plus cher.

« On n'est pas pour avoir plus de lumière de soir que de jour, on n'est pas une ville néon », a illustré le maire. Il a aussi dit vouloir respecter la quiétude des Montréalais et leur éviter d'avoir à changer leurs rideaux pour en acheter de plus opaques.

Déjà 1909 lampadaires avaient été convertis aux DEL 4000 K. La Ville a décidé de remplacer la majorité (environ 1500 des luminaires) par des 3000 K. Les lumières qui se trouvent loin d'habitations, comme sous les viaducs, seront laissées en place. C'est à Saint-Laurent que Montréal en a installé le plus (891), notamment le long du boulevard Henri-Bourassa. Les luminaires trop brillants seront remplacés en 2017, tandis que le projet de remplacement des 132 000 luminaires montréalais doit s'étendre sur cinq ans.

UNE « VOLTE-FACE » COÛTEUSE

L'opposition voit d'un bon oeil la décision de passer aux DEL 3000 K, mais déplore la façon dont l'administration Coderre a géré ce dossier. « La volte-face du maire vient de coûter 1,4 million aux Montréalais, a déploré le conseiller Sylvain Ouellet. C'est une dépense qui aurait pu être évitée si le maire Coderre avait évité de faire dans la précipitation, comme il le fait dans trop de dossiers. » Remplacer chaque luminaire coûtera environ 1000 $, soit 400 $ pour la lumière et 600 $ en main-d'oeuvre.

Le maire s'est défendu d'avoir fait volte-face, indiquant que l'installation des premiers luminaires s'inscrivait dans un projet-pilote. Il a également souligné que plusieurs villes s'interrogeaient sur l'utilisation des DEL.

La conseillère d'arrondissement Marie-Andrée Mauger, de Projet Montréal, estime que la Ville aurait dû tenir davantage compte de l'aspect santé publique avant de se lancer dans le projet de remplacement des luminaires. « Il faut penser à des solutions en fonction du cadre bâti. On a souvent tendance à négliger l'impact de la lumière, qui est une source de pollution. Ce n'est pas parce qu'on vit en ville qu'on évacue cette notion. »

Un citoyen de l'Île des Soeurs qui vit près d'une piste cyclable éclairée par de puissantes DEL a poussé un soupir de soulagement en prenant connaissance de la décision. « On se doit de féliciter le maire Coderre de réduire la température de couleur à 3000 K. C'est un premier pas dans la bonne direction ! » a dit Bernard Tessier, qui dénonçait depuis près de deux ans l'utilisation de ces lumières éblouissantes.

La Ville avait d'abord décidé d'opter pour les 4000 K en escomptant économiser 278 millions. Le maire assure que d'importantes économies seront au rendez-vous même si elles seront moins importantes que prévu initialement.