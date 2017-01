Des dissidents tentent de perturber le vote des cols bleus

«On est le Parti québécois des syndicats. On est toujours en chicane», s'est exclamé jeudi après-midi un col bleu de Montréal après avoir participé au vote de confiance concernant leur actuelle présidente Chantal Racette qui se déroule toute la journée.

L'homme n'a pas voulu s'identifier, mais il n'était pas le seul à s'être déplacé à l'église Saint-Arsène, dans Rosemont, en espérant voir la crise syndicale se dénouer.

Depuis 16h, les travailleurs affluent pour voter après une journée assez calme. Aucune précision n'a été donnée quant à la participation exacte des syndiqués, mais à vue de nez - puisque La Presse est sur place -, quelques centaines de bulletins de vote se retrouvent dans les urnes de plastique transparent.

Plusieurs des cols bleus ont accepté de commenter, mais ne voulaient pas que leur nom soit rendu public compte tenu de la délicatesse de la situation.

«Les négociations s'en viennent. Il faut tirer les choses au clair», a commenté un jeune homme. «Le syndicalisme à la façon de Jean Lapierre - un ancien président qui appuie Chantal Racette -, c'est dépassé. Mais les gens ont peur du changement. Ils craignent l'instabilité», a souligné une femme qui n'appuie pas Mme Racette.

«Je voulais appuyer ma présidente qui est honnête. Je trouve ça con ce qui se passe. Tout ça parce qu'elle nettoie la place. L'ex-président Michel Parent n'est pas bien loin derrière ces problèmes-là», a dit Gilles Couillard. «Elle a été élue démocratiquement pour un mandat de 3 ans et je ne vois pas pourquoi il faudrait donner foi à un putsch antisyndical», a déclaré pour sa part Charles-Antoine Rivard.

DEUX CLANS

Depuis l'automne dernier, deux clans s'affrontent au sein de la section locale 301. Les tiraillements ont été déclenchés par l'installation de dispositifs de géolocalisation sur la voiture de deux directeurs syndicaux qui étaient soupçonnés de ne pas remplir leurs fonctions adéquatement.

La présidente Chantal Racette est aussitôt devenue la cible des critiques. En décembre dernier, deux votes ont d'ailleurs été tenus lors de l'assemblée générale annuelle, dont un lui a été défavorable. Elle a proposé de reprendre l'exercice aujourd'hui en sollicitant l'ensemble des quelque 6500 membres.

Mais voilà, le comité exécutif n'a pas été consulté ce que dénonce notamment le vice-président du syndicat, Michel Martin. Ce dernier était accompagné de ses compagnons d'arme, les huit autres membres dissidents de l'exécutif.

Ils ont tenté de perturber le déroulement du vote. Le groupe a toutefois été stoppé à l'entrée de la salle de votation par le service d'ordre en place : aucun d'eux ne voulait exercer son droit de vote.

Une fois à l'extérieur, ils ont exprimé leur désaccord. «On a demandé au SCFP d'intervenir et on a demandé hier un exécutif spécial pour discuter parce qu'il faut se regrouper plutôt que se diviser. Ce qui se passe aujourd'hui n'a pas lieu d'être. On aurait dû régler nos affaires à l'interne», croit M. Martin.

Le président national du SCFP, Mark Handcok, a savoir par lettre à Mme Racette qu'il ne cautionne pas la tenue du vote. La présidente s'est désolée que le SCFP commente la situation avant même d'avoir fait les vérifications d'usage auprès d'elle.

Selon Michel Martin, le vote représenterait une dépense d'environ 15 000 $ pour le syndicat. Il doute également que le processus soit parfaitement intègre.

Pour évacuer ces critiques, Mme Racette a fait appel à sept observateurs indépendants qui surveillent le bon déroulement du vote. Le groupe est sous la coordination de l'ancien président du SCFP, Claude Généreux.

Notons toutefois qu'une large banderole tapisse le fond de la salle avec l'inscription «Vote d'appui à notre présidente». Le vote se poursuit jusqu'à 20h. Les résultats devraient être connus vers 22h.

Chantal Racette a indiqué à La Presse que peu importe le résultat du vote, elle prendra quelques jours de réflexion.