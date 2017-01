Denis Coderre réplique à René Fasel

«René devait être choqué. Mais calme-toi, mon René! », a lancé le maire de Montréal vendredi lors d'une mêlée de presse.

« René Fasel, que je connais très bien, a tout le temps sa petite phrase assassine à chaque fois qu'il passe à Montréal, a ajouté Denis Coderre. Montréal est Canadien, oui. Mais Montréal est Impact, Montréal est Alouettes et Montréal sera les Expos également. »

Le président de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) avait dit douter du retour des Expos dans la métropole. « Ici c'est connu, il y a une équipe, le Canadien. Après il y a le Canadien, le Canadien, le Canadien et il n'y a plus personne, avait-t-il affirmé aux journaliste jeudi. Je pense que Denis Coderre veut ramener une équipe de baseball. Il faudra voir. Si l'équipe de baseball est partie un jour, il y a bien une raison. »

Le Suisse a fait ces déclarations parce que les foules ont été très décevantes à Montréal lors du Mondial junior, même si le Centre Bell était plein pour la finale entre le Canada et les États-Unis.

Denis Coderre s'interroge sur les raisons qui expliquent ces foules décevantes. Comme plusieurs, il pense que les prix élevés des billets y étaient pour beaucoup.

« On a vu à quel point il y avait beaucoup de monde (jeudi soir). On a beaucoup parlé des assistances. Mais est-ce que c'était abordable?» s'est demandé Denis Coderre. «À un moment donné si on veut juste faire un party de salon, ça coûte cher. Alors assurez-vous que ce soit plus accessible.»