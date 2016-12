Marvin Rotrand devient chef intérimaire de Coalition Montréal

Actuellement vice-président de la Société de transport de Montréal, M. Rotrand assure qu'avec ses collègues Réal Ménard et Elsie Lefebvre, il continuera tout particulièrement de «soutenir les politiques de l'administration en matière de transport public».

«Nous travaillerons à promouvoir le transport public et à accélérer le prolongement de la ligne bleue du métro, à rehausser le statut de l'aéroport de Montréal en cherchant à augmenter le nombre de vols directs internationaux et enfin, nous souhaitons construire un Conseil municipal moins partisan, plus collégial et basé sur la recherche solutions.»

Alors que Coalition Montréal a annoncé qu'il mettrait fin à ses activités au cours de l'année, le nouveau chef préfère, lui, laisser une chance aux Montréal de décider de l'avenir du parti.

«J'attends avec impatience le débat pour mettre en place les moyens de faire avancer la vision de Marcel Côté [le fondateur du parti, décédé en 2014]. Est-ce que Coalition Montréal devrait s'allier à un autre parti? Notre exécutif estime important de s'assurer de l'existence d'une troisième force politique à Montréal. Certains des membres du parti, d'un autre côté, croient que la fusion avec un autre parti constitue la meilleure façon d'atteindre nos objectifs. Mon rôle sera de créer un consensus [...].»