 Conversion des lampadaires aux DEL: «Montréal est en train de commettre une énorme erreur» 

« Montréal est en train de commettre une énorme erreur. Soit vos autorités de santé publique ne comprennent pas la science, soit elles l'ignorent sciemment pour des raisons commerciales », affirme à La Presse Mario Motta, médecin chez North Shore Cardiovascular Associates, au Massachusetts. Le Dr Motta a notamment rédigé les nouvelles politiques sur l'éclairage des rues pour l'AMA, la plus importante association de médecins des États-Unis.

Le débat concerne la décision de la Ville de Montréal de remplacer les vieilles lampes au sodium de ses 132 000 lampadaires par des diodes électroluminescentes (DEL) de 4000 K. Ces luminaires émettent une lumière beaucoup plus blanche que celle produite par les luminaires actuels, et contiennent une plus forte proportion de lumière bleue. La lumière bleue régule nos horloges biologiques, et plusieurs études suggèrent qu'une exposition nocturne trop importante à la lumière bleue peut causer de nombreux problèmes de santé, dont certains types de cancer.

AVIS CONTRADICTOIRES

Mardi, la Direction régionale de santé publique de Montréal a publié un avis selon lequel l'installation de diodes électroluminescentes de 4000 K « ne présente pas de danger pour la population ».

Cet avis entre notamment en contradiction avec les conclusions de l'Association médicale américaine. En juin dernier, l'AMA a recommandé de toujours utiliser des DEL qui émettent une lumière moins blanche que celles choisies par la Ville de Montréal pour l'éclairage extérieur.