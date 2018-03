Le clin d'oeil de Stéphane Laporte

Mon clin d'oeil du 3 mars 2018 (2018-03-03) « Pourquoi toutes les voitures roulent dans le sens contraire sur le pont Jacques-Cartier ? » -... »

Mon clin d'oeil du mercredi 28 février 2018 (2018-02-28) «Je m'habille toujours en fonction de l'endroit. Quand je vais à Montréal, je mets des chaussettes... »

Mon clin d'oeil du lundi 26 février 2018 (2018-02-26) Justin Trudeau songe à s'habiller en patineur artistique pour accueillir les athlètes olympiques... »

Mon clin d'oeil du 25 février 2018 (2018-02-25) Vieillir est la seule chose que les jeunes font plus lentement que les vieux. »

Mon clin d'oeil du vendredi 23 février 2018 (2018-02-23) Quand Justin Trudeau va visiter un paradis fiscal, il va se déguiser en billets de banque. »

Mon clin d'oeil du jeudi 22 février 2018 (2018-02-22) Quel est le point commun entre le Canadien et l'UPAC ? Les deux n'arrêtent pas grand-chose. »

Mon clin d'oeil du mercredi 21 février 2018 (2018-02-21) Si un jour Justin Trudeau visite le jardin d'Éden, une feuille d'érable lui servira de costume. »

Mon clin d'oeil du mardi 20 février 2018 (2018-02-20) On ne se doutait pas qu'on pouvait se droguer pour jouer au curling, on croyait que c'était... »

Mon clin d'oeil du lundi 19 février 2018 (2018-02-19) «Il y a une date limite pour les échanges, est-ce qu'il y a une date limite pour les défaites?» -... »

Mon clin d'oeil du 18 février 2018 (2018-02-18) Ce qui est bien, c'est que maintenant les médecins vont faire tellement d'argent, qu'ils ne... »

Mon clin d'oeil du dimanche 18 février 2018 (2018-02-18) Ce qui est bien, c'est que maintenant les médecins vont faire tellement d'argent, qu'ils ne... »

Mon clin d'oeil du 17 février 2018 (2018-02-17) « La légalisation du cannabis retardée... Au moins, je n'aurai pas besoin de me trouver une... »

Mon clin d'oeil du jeudi 15 février 2018 (2018-02-15) L'UPAC devient un corps de police indépendant, mais on ne sait pas encore de qui. »

Mon clin d'oeil du 13 février 2018 (2018-02-13) Ce n'est pas pour rien que les Québécois sont bons dans les bosses en ski acrobatique, ça ressemble... »

Mon clin d'oeil du 11 février 2018 (2018-02-11) Justin Trudeau ne se déguisera plus en Superman, il va se déguiser en Superpeople. »

Mon clin d'oeil du 10 février 2018 (2018-02-10) Proverbe de Ferrandez : Si la montagne ne vient pas à toi, vas-y à pied ou en bicyclette. »

Mon clin d'oeil du mercredi 7 février 2018 (2018-02-07) Février est le mois sans alcool, mais n'est pas le mois sans dopage. »

Mon clin d'oeil du 6 février 2018 (2018-02-06) « Dans le domaine de la santé, tout doit être positif, sauf les résultats des tests. » - Gaétan... »

Mon clin d'oeil du 5 février 2018 (2018-02-05) Si même Tom Brady n'a pu revenir de l'arrière, Jean-François Lisée le pourra-t-il ? »

Mon clin d'oeil du 4 février 2018 (2018-02-04) Ce qu'il y a de mieux pour la mobilité, c'est de rester chez soi. »

Mon clin d'oeil du 3 février 2018 (2018-02-03) Le ministre Barrette songe à donner une prime aux médecins pour qu'ils soient plus gentils avec les... »

Mon clin d'oeil du 2 février 2018 (2018-02-02) Si les négociations de l'ALENA avaient toutes lieu au même endroit, les trois pays auraient déjà... »

Mon clin d'oeil du 1er février 2018 (2018-02-01) Quelle est la différence entre Québec et Montréal, au hockey? Québec a un Centre mais pas d'équipe,... »

Mon clin d'oeil du mardi 30 janvier 2018 (2018-01-30) On ne dit plus: «Il y a plus de chefs que d'Indiens.» On dit : «Il y a plus de chefs que de... »

Mon clin d'oeil du 28 janvier 2018 (2018-01-29) « Finalement, à bien y penser, je suis plus un caquiste qu'un libéral. » - Gaétan Barrette »

Mon clin d'oeil du 26 janvier 2018 (2018-01-27) Quel est le point commun entre les Jeux olympiques et les baisses d'impôt ? Ça revient tous les... »

Mon clin d'oeil du 26 janvier 2018 (2018-01-26) Montréal n'est pas une ville mal déneigée. Montréal est une patinoire bien entretenue. »

Mon clin d'oeil du jeudi 25 janvier 2018 (2018-01-25) Quelle est la différence entre un médecin et un danseur nu? Les médecins sont payés pour s'habiller. »

Mon clin d'oeil du mardi 23 janvier 2018 (2018-01-23) Le shutdown budgétaire, c'est comme si les États-Unis utilisaient le système de paye Phénix. »

Mon clin d'oeil du 21 janvier 2018 (2018-01-21) La présidence de Trump a un an. Le président agit comme s'il avait le même âge. »

Mon clin d'oeil du 20 janvier 2018 (2018-01-20) On songe à remplacer la patinoire du lac aux Castors par une patinoire dans le nid-de-poule de... »

Mon clin d'oeil du jeudi 18 janvier 2018 (2018-01-18) Les cégeps se préparent à la légalisation du pot. Ça fait 50 ans qu'ils se préparent. »

Mon clin d'oeil du mardi 16 janvier 2018 (2018-01-16) L'intelligence artificielle ne fera jamais autant de dommages que la bêtise naturelle. »

Mon clin d'oeil du 14 janvier 2018 (2018-01-14) On ne dit plus « le mot de Cambronne », on dit « le mot de Trump ». »