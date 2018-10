Vandalisme sur une pancarte d'une candidate voilée

Une vidéo publiée dimanche sur Facebook montre deux femmes vandaliser une affiche électorale de la candidate de Québec Solidaire Ève Torres, dans le secteur Outremont. On y voit une d'entre elles écrire « Un État laïc » sur le hijab de M me Torres.

Dans la vidéo, vue près de 140 000 fois au moment d'écrire ces lignes, les deux femmes se dirigent vers la pancarte de la candidate, l'une d'elles avec un marqueur noir à la main.

Consciente qu'elles sont filmées, une des femmes demande à la personne derrière la caméra de « ne pas " remettre ça à la police ". L'autre inscrit ensuite " Un État laïc " sur la pancarte, puis elles s'en vont, en demandant à la personne derrière la caméra, qui leur demande leurs noms, de ne plus les suivre.

L'événement s'est produit vers les rues Saint-Viateur et Hutchinson.

La courte séquence, publiée sur Facebook, a généré de vives réactions et a été partagée à plus de 2000 reprises. Timothy Merlis, qui a capté les images, a déposé une plainte auprès du Directeur des Élections du Québec (DGEQ), d'après CBC. Toutefois, le vandalisme sur le matériel de campagne est une infraction au Code criminel et c'est la police qui se charge de ces dossiers.