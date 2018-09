Agression sexuelle dans le Plateau: un suspect recherché

Selon la description du SPVM, l'homme qui s'exprime en français est âgé entre 50 et 60 ans. Son visage est mince tandis que ses cheveux, poivre et sel, sont plus longs sur le dessus. Au moment de l'agression, il portait un manteau à carreaux orange brûlé, blancs et noirs, long jusqu'à la mi-cuisse, ainsi qu'un foulard jaune. Sa barbe n'était pas rasée.

Les personnes détenant de l'information permettant d'identifier ou de délocaliser le suspect peuvent rejoindre Info-Crime au 514-393-1133.