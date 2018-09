Sutton: les suspects d'un enlèvement courent toujours

Tôt dans la matinée, la jeune élève de première secondaire à l'école secondaire Massey-Vanier, à Cowansville, venait de quitter le domicile familial pour aller attendre l'autobus scolaire. Elle n'est toutefois jamais montée à bord du véhicule. Au moins deux hommes l'ont enlevée vers 6 h 30 et l'ont séquestrée dans une maison inoccupée du chemin des Fougères, non loin de là. La maison en question, entourée d'une forte végétation, se trouve dans une rue en cul-de-sac, dont la résidence la plus proche se trouve à plusieurs dizaines de mètres.

Vers 9 h, ses ravisseurs ont appelé la mère de la victime pour demander une rançon. La jeune fille a toutefois réussi à s'échapper rapidement : elle a été aperçue un peu avant midi sur la voie publique à quelques centaines de mètres du lieu de la séquestration. Elle a profité de l'absence des suspects pour s'échapper.

Une situation « assez inhabituelle », a convenu Aurélie Guindon, porte-parole de la Sûreté du Québec.

L'adolescente présentait des blessures mineures - elle n'a pas dû être transportée à l'hôpital.

Victime ciblée

De toute évidence, la jeune fille, dont l'identité n'a pas été rendue publique, avait été précisément ciblée par ses ravisseurs, a poursuivi Mme Guindon.

Fait à noter, la résidence où l'adolescente aurait été séquestrée est inhabitée et à vendre. La raison : une reprise de finance. Selon nos informations, la banque qui a repris la maison serait également celle pour laquelle travaille la mère de l'adolescente. La police n'a toutefois pas établi de lien entre les deux informations, hier.

Les enquêteurs ont perquisitionné dans la résidence et mené une expertise durant de longues heures, et ils ont trouvé certains éléments qui correspondent à la version de l'adolescente. La SQ a publié des communiqués dans lesquels elle dit rechercher au moins deux suspects, l'un qui parlait en français et l'autre en anglais. Elle a également diffusé les photos d'un homme considéré comme un « témoin important », un homme blanc, vêtu d'un manteau noir, d'un t-shirt blanc, d'une casquette noire et portant des souliers blancs, qui a été vu vers 9 h mercredi matin au restaurant Tim Hortons situé rue Knowlton, à Lac-Brome.

Selon la police, les présumés ravisseurs se seraient déplacés à bord d'une camionnette Ford Econoline de couleur pâle, et auraient circulé sur le chemin des Fougères, et dans les secteurs des rues Maple et Academy à Sutton. Un autre véhicule, une minifourgonnette, a aussi été identifié comme suspect par la SQ. Aucune de ces personnes et aucun de ces véhicules n'avaient été retrouvés hier.

La porte-parole du corps policier provincial a insisté sur l'importance de la collaboration du public dans ce dossier. « On ne veut pas que cette histoire tombe dans l'oubli parce que la jeune fille n'est plus en danger. Il faut en parler tant que personne n'a été arrêté. »

Toute personne qui posséderait des informations relativement à cette affaire est priée de communiquer avec la SQ au 1 800 659-4264.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l'adresse postale de La Presse.