Une femme portée disparue depuis le 1er septembre

Ce jour-là, la jeune femme a quitté sa résidence, située dans le secteur de Parc-Extension, vers 8h. Elle n'a pas pris ses effets personnels. «Sa famille a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, car elle a déjà tenu dans le passé des propos suicidaires et qu'elle pourrait avoir de mauvaises fréquentations», a indiqué le SPVM.

Elle pourrait se trouver dans la région de Montréal ou de Québec.

Josiane Arguin mesure 1 m 60 (5'3'') et pèse 60 kg (130 lb). Elle a la peau blanche, les yeux bruns et les cheveux longs ondulés et bruns. Au moment de sa disparition, elle portait une camisole blanche, un chandail à capuchon gris de marque Nike, un pantalon noir et des chaussures de sport noires de marque Champion.

Elle a un tatouage de la hanche jusqu'à l'omoplate droite représentant un oiseau et d'autres dessins. Elle s'exprime en français.

Toute personne ayant de l'information en lien avec cette disparition peut communiquer avec le 911, rejoindre son service de police local ou appeler au Info-Crime Montréal au 514 393-1133. Toute information peut être transmise de façon anonyme et confidentielle.