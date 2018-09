Une jeune femme de 19 ans portée disparue à Montréal

Zoulfath Adjokè Olayide Oceni a quitté son domicile dimanche dernier vers 7 h 50 situé dans l'arrondissement de LaSalle et a ensuite été aperçue dans le quartier Ahuntsic. Sa famille dit craindre pour sa sécurité puisqu'il n'est pas dans ses habitudes de ne pas donner de nouvelles.

Elle utilise parfois le surnom de Sindy Oceni.

La jeune femme mesure 1 m 70 (5'7'') et pèse 83 kg (185 lb). Elle a la peau noire ainsi que les yeux et les cheveux noirs. Au moment de sa disparition, elle portait une chemise noire et blanche à carreaux, un t-shirt noir et un pantalon de type « capri » bourgogne. Ses souliers sont noirs à semelle blanche. Elle avait un bandeau sur la tête. Son sac à dos est noir et blanc.

Elle s'exprime en français et en anglais.

Toute personne ayant de l'information en lien avec cette disparition peut communiquer avec le 911, rejoindre son service de police local ou appeler au Info-Crime Montréal au 514 393-1133. Toute information peut être transmise de façon anonyme et confidentielle.