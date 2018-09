Une femme de 92 ans et son fils de 72 ans portés disparus

Le Service de police de la Ville de Montréal sollicite l'aide de la population pour retrouver une mère et son fils, âgés de 92 et 72 ans, disparus depuis le 31 août.

Jasmatee Mohan Basdeo et son garçon, Mahandranauth Basdeo, ont été vus pour la dernière fois alors qu'ils montaient à bord d'une voiture de taxi de couleur grise de marque Prius dans l'arrondissement Notre-Dame-de-Grâce.

La police dit craindre notamment pour la santé de la dame puisqu'elle n'a pas ses médicaments avec elle.

La femme portait une tuque rouge, un t-shirt blanc et des pantalons au moment de sa disparition. Elle mesure 1 m 49 (4'11'') et pèse 36 kg (80 lb). Elle a les yeux bruns et les cheveux blancs. Elle s'exprime en anglais. Son fils a lui aussi la peau blanche. Il mesure 1 m 68 (5'6'') et pèse 54 kg (120 lb). Il a les yeux bruns et les cheveux gris.

Toute information peut être transmise de façon anonyme et confidentielle en communiquant avec le Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en composant le 9-1-1.