La SQ enquête sur la découverte d'un squelette humain

Ce sont les employés d'une entreprise d'aménagement paysager qui ont fait la macabre découverte lundi vers 13 h, alors qu'ils effectuaient des travaux d'excavation sur une propriété située sur la Montée Binette, entre le chemin du Grand Héron et la Place Pembina.

Les policiers ont d'abord demandé aux techniciens du Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale d'effectuer des analyses sur les ossements pour déterminer s'il s'agissait bien de restes humains. Après confirmation, ils ont amorcé des opérations minutieuses de fouilles, d'examen de la scène et de récupération des restes humains qui se sont échelonnées sur deux jours, mercredi et jeudi.

On ignore si le squelette est celui d'un homme ou d'une femme. On ne sait pas non plus à quand remonterait le décès, « mais il ne serait pas contemporain », a indiqué à La Presse le lieutenant Hugo Fournier de la SQ.

On ne connaît pas l'état du squelette ni la cause du décès.

« L'enquête débute à peine, et toutes les hypothèses sont ouvertes. On ne sait pas si la personne est morte à cet endroit ou si le corps a été déposé là », a ajouté le lieutenant Fournier.

On ignore si les restent affichent des marques de violence. Le fait que l'enquête ait été confiée aux enquêteurs des Crimes contre la personne de la SQ ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'un meurtre, mais plutôt parce que la cause du décès est pour le moment inconnue.

