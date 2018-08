Fusillade à Fredericton: bouleversés, les politiciens offrent leurs sympathies

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, a offert ses condoléances aux proches des victimes.

«Nous sommes tous bouleversés et attristés de prendre connaissance, ce matin, de l'incident tragique qui se déroule à Fredericton, a-t-il écrit sur Twitter. À ce moment-ci, je demanderais à la population, en particulier aux personnes qui se trouvent dans les secteurs visés par la police, de se tenir informée des derniers développements entourant cette situation et de suivre les consignes des autorités qui travaillent dans le secteur.»

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est pour sa part dit «de tout coeur avec ceux qui sont touchés par la fusillade survenu ce matin».

«Nous suivons la situation de près», a-t-il ajouté dans un micromessage.

Après l'annonce de la mort de deux policiers, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a à son tour exprimé ses condoléances sur Twitter.

«Tout le Canada se tient aux côtés des deux courageux policiers de Fredericton qui ont perdu la vie en protégeant leur communauté aujourd'hui», a-t-il déclaré.

C'est aussi par Twitter que le chef conservateur a offert sa réaction. «Nouvelle choquante et dévastatrice de Fredericton ce matin. Jill et moi prions pour les familles de ces courageux agents et toutes les personnes touchées par la violence de ce matin», a écrit Andrew Scheer.

Le chef néo-démocrate, lui, avait réagi tôt vendredi matin, avant qu'on apprenne que des policiers figuraient parmi les victimes. «Des nouvelles tragiques arrivent de Fredericton. Mon coeur est avec toutes les personnes touchées par la fusillade et tous les premiers répondants», a écrit Jagmeet Singh.