Une femme a été heurtée à mort par un train de VIA Rail à Québec

Une femme a perdu la vie jeudi soir à Québec lorsqu'elle a été percutée par un train de passagers de VIA Rail.

C'est un agent du Service de police du Canadien National (CN) qui a signalé l'incident à ses confrères du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), peu après 20h30.

Le décès de la dame a été constaté sur les lieux de l'impact survenu sur la voie ferrée à proximité de la rue Plante, dans le secteur Vanier.

Un périmètre de sécurité a été érigé et une enquête a ensuite été ouverte pour tenter de comprendre les causes et circonstances exactes de l'événement. L'hypothèse du geste volontaire est envisagée selon Mélanie Jobin, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec.

Le train transportait 96 passagers et quelques membres du personnel de VIA Rail; personne n'a été blessé à bord.