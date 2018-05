Meurtre à Sherbrooke: le père de l'accusé François Asselin est disparu

La disparition de Gilles Giasson de son domicile de la rue Sainte-Cécile a été signalée vendredi soir à la Sûreté du Québec par des proches, inquiets de ne pas avoir eu de ses nouvelles.

On craint qu'il ait lui aussi été victime d'un meurtre, des éléments suspects ayant été trouvés dans l'appartement qu'il partageait avec son fils, François Asselin, 35 ans.

Ce dernier a été accusé vendredi à Sherbrooke du meurtre au second degré de François Lefebvre et d'outrage à son cadavre. Asselin, qui a des antécédents judiciaires, a plaidé non coupable.

Le corps de François Lefebvre, 59 ans, a été découvert jeudi matin dans un camion d'une entreprise de livraison de Trois-Rivières, pour laquelle les deux hommes travaillaient. L'homicide pourrait avoir été commis dans un hôtel de Sherbrooke.