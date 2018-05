Saint-Jérôme: fausse alerte de prise d'otage à l'école Horizon-Soleil

« Il n'y avait aucune menace à l'intérieur de l'école », a indiqué le porte-parole du corps policier, Robin Pouliot. Vers 15 h 30, les policiers ont été appelés après le déclenchement d'un « code noir » à l'école. Un « code noir » implique que tous les élèves et le personnel enseignant doivent être confinés.

« On ignore ce qui a pu déclencher l'alarme. C'est une fausse alerte. On ne sait pas si c'est une erreur humaine ou technologique [...] On ne le sait pas encore, mais on n'a pas pris de chance quand on a reçu l'appel », a ajouté M. Pouliot. Un peu avant 18 h, la situation était de retour à la normale et la centaine d'élèves présents avaient pu quitter l'endroit.

Une vingtaine d'auto-patrouilles a été dépêchée sur place ce qui a donné une bonne frousse aux parents qui allaient récupérer leur enfant à la fin de journée. L'école Horizon-Soleil accueille entre autres des élèves du préscolaire à la 6e année.