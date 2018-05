Stupéfiants: 7 perquisitions et 5 arrestations en Estrie et à Montréal

Cinq personnes ont été arrêtées mercredi matin lors de sept perquisitions effectuées par une cinquantaine d'agents de police dans les Cantons-de-l'Est et à Montréal.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) affirme qu'une organisation criminelle fournissait principalement de la cocaïne à des vendeurs et livreurs déployés sur le terrain. La tête dirigeante alléguée de cette organisation est un homme de Sherbrooke âgé de 26 ans.

À la suite d'une enquête entreprise il y a quelques mois, les perquisitions ont été effectuées à cinq résidences de Sherbrooke, une du Canton d'Hatley et autre de l'est de Montréal. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et l'Escouade régionale mixte ont assisté la police de Sherbrooke dans son opération.

Les cinq suspects, des hommes de 26 à 29 ans de Sherbrooke, seront accusés de possession de stupéfiants dans le but de trafic et de trafic de stupéfiants lors de leur comparution au tribunal, mercredi, au Palais de justice de Sherbrooke.