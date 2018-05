Crimes sexuels à Ottawa: nouveaux chefs d'accusation contre un médecin

Le médecin âgé de 56 ans de Chelsea, au Québec, doit comparaître devant les tribunaux vendredi, à Ottawa.

La police d'Ottawa craint qu'il y ait d'autres victimes dans cette affaire. Elle précise que des infractions pourraient avoir été commises de la fin des années 1980 jusqu'en 2018.

En janvier dernier, Vincent Nadon a été arrêté après avoir été soupçonné d'avoir filmé au moins une personne à son insu à la Clinique de services de santé de l'Université d'Ottawa. Il a ensuite été accusé d'agression sexuelle et de voyeurisme.

Un peu plus d'un mois plus tard, il a de nouveau été arrêté, cette fois pour dix nouveaux chefs d'agression sexuelle liés à des incidents mettant en cause dix victimes de sexe féminin.