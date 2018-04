Deux cambrioleurs attaquent une femme enceinte à Laval

Deux hommes sont accusés d'avoir blessé une femme enceinte et poignardé son conjoint pendant un braquage à domicile à Laval. L'un des accusés, Mitchell Barton, a été arrêté la semaine dernière à Vancouver en vertu d'un mandat d'arrestation pancanadien.

Mitchell Barton, 27 ans, et Peter Xirotiris, 26 ans, font face à neuf chefs d'accusation d'introduction par effraction, d'agressions armées et de menace de mort. Ils ont comparu la semaine dernière au palais de justice de Laval.

Les deux hommes s'en seraient pris à un couple du quartier Chomedey, à Laval, le 4 mars 2018. Selon le Service de police de Laval (SPL), les accusés et un troisième suspect ont frappé à la porte de la résidence et ont agressé l'homme avec un couteau dès qu'il leur a ouvert la porte. Ils auraient ensuite frappé et menacé la conjointe enceinte de leur première victime.

Les enquêteurs des crimes majeurs du Service de police de Laval recherchent d'autres suspects qui pourraient être impliqués dans le crime, de même que d'autres potentielles victimes de ces deux accusés.

Le SPL invite toute personne détenant de l'information sur cette affaire à contacter de façon confidentielle la Ligne-Info 450 662-INFO (4636) ou à composer le 911.