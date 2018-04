Attaque à Toronto: huit des dix victimes sont des femmes

Huit femmes et deux hommes ont été tués dans l'attaque à la camionnette bélier, lundi après-midi à Toronto, ont précisé vendredi les autorités, en rendant publique l'identité des victimes.

Le coroner en chef de l'Ontario, Dirk Huyer, a révélé que les personnes tuées dans l'attaque sont âgées de 22 à 94 ans. Il a aussi confirmé que deux des victimes décédées étaient des ressortissants étrangers - un Sud-Coréen qui étudiait à Toronto et un Jordanien en visite chez des membres de sa famille.

Le docteur Huyer a expliqué que l'ampleur de la tragédie et de l'enquête en cours avait exigé plus de temps qu'à l'accoutumée, et que son bureau avait voulu s'assurer d'identifier correctement les victimes avant de publier leur identité. Son bureau a pu communiquer avec les familles des 10 personnes mortes lundi à Toronto.

Alek Minassian, un Ontarien de 25 ans, a été accusé mardi de 10 chefs de meurtre au premier degré et de 13 chefs de tentative de meurtre. La police a par ailleurs indiqué vendredi que le bilan des blessés s'est alourdi. Les autorités devraient donc déposer trois nouveaux chefs d'accusation de tentative de meurtre lorsqu'Alek Minassian comparaîtra à nouveau dans deux semaines, le 10 mai.

L'inspecteur Bryan Bott a expliqué vendredi que les enquêteurs avaient rencontré jusqu'ici plus de 170 témoins, et qu'une centaine d'autres seraient interrogés plus tard. Les policiers ont aussi fouillé bien sûr la résidence de l'accusé à Richmond Hill, a rappelé l'inspecteur Bott.