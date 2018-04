Un jeune de 18 ans porté disparu depuis dimanche

Les proches du jeune homme disent avoir des raisons de craindre pour sa sécurité puisqu'il doit prendre des médicaments quotidiennement. Il n'aurait pas non plus d'argent avec lui. Michael Marchand pourrait se trouver en Ontario où habitent des membres de sa famille.

Michael Marchand mesure 1 m 80 (5'11'') et pèse 82 kg (180 lb). Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. Il s'exprime en anglais. Lors de sa disparition, il portait un chandail noir et des souliers de marque Adidas.

Si vous l'apercevez, communiquez immédiatement avec le 9-1-1. Le numéro de dossier est le LGM-180424-065.