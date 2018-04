Une adolescente de 16 ans portée disparue depuis le 19 mars

Selisha Robb a quitté sa résidence située dans l'arrondissement de Lachine tôt le matin et n'est jamais revenue. Selon ses proches, la jeune fille serait «une personne vulnérable».

Elle mesure 1,60 m (5'3'') et pèse 68 kg (150 lb). Elle a les cheveux bruns, tressés et longs ainsi que les yeux bruns. Elle s'exprime en anglais.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir avec un capuchon et de la fourrure. Elle transportait un sac à main beige et portait des bottes beiges.

Toute information peut être transmise de façon anonyme et confidentielle en composant le 9-1-1 ou le Info-Crime Montréal au 514 393-1133. Il est aussi possible de faire un signalement via le site internet: infocrimemontreal.ca.