Accident d'autocar en Saskatchewan: l'entraîneur parmi les 14 morts

La violente collision survenue vendredi soir entre un autocar qui transportait une équipe de hockey junior et un camion semi-remorque, en Saskatchewan, a fait 14 morts et 14 blessés, dont trois sont dans un état critique.

« C'est terrible, c'est absolument terrible »

L'église apostolique de Nipawin a ouvert ses portes en fin de soirée pour accueillir les familles touchées par le drame. Le pasteur Jordan Gadsby a déclaré que plus d'une centaine de personnes s'étaient rassemblées à l'église, y compris des parents et des grands-parents de joueurs qui étaient dans le bus. « C'est terrible, c'est absolument terrible. »

« Beaucoup d'entre eux attendent des informations », a-t-il dit. « Certaines familles ont reçu des nouvelles et ont rejoint leur fils, d'autres attendent de savoir si leur enfant est toujours en vie. » Des joueurs et membres de l'équipe des Hawks étaient aussi sur un pied d'alerte dans l'espoir de pouvoir venir en aide aux victimes et à leurs proches.

« C'est un horrible accident, mon Dieu, c'est très, très grave », a déploré le président des Hawks, Darren Opp. L'entraîneur a dit avoir reçu une cinquantaine d'appels de personnes qui voulaient offrir de l'aide. « Il y a des oncles, des mères et des pères qui attendent dans l'espoir qu'on leur dise que leur fils ou leur neveu va bien. »

Communauté tissée serré

Jonathan Parisien, aujourd'hui âgé de 27 ans, se souvient bien des quelques mois passés à Humboldt. « Il y a quelque 6000 habitants et ils réussissent à avoir entre 500 et 1000 spectateurs aux matchs. J'ai vraiment vécu de bons moments là-bas. On était deux Québécois, cette année-là, et on a été super bien accueillis. Tout le monde te reconnaît. »

« J'ai pensé à quand j'étais là-bas et que ma famille était ici, si ça nous était arrivé. Il n'y a pas d'information, on ne sait rien », dit-il, suivant les réseaux sociaux. Selon lui, des jeunes en provenance d'ailleurs dans la Saskatchewan, mais aussi d'un peu partout au Canada peuvent former l'équipe. Il ignore si des Québécois étaient de l'alignement cette année.

L'accident mortel n'est pas sans rappeler l'année 1986, alors que quatre membres des Broncos de Swift Current avaient perdu la vie dans un accident d'autocar. L'ex-joueur de la Ligue nationale de hockey, Sheldon Kennedy, qui était à bord du véhicule à l'époque, a transmis vendredi un message de soutien à l'équipe.

La nouvelle s'est d'ailleurs répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, ébranlant notamment toute la communauté sportive. Des messages de sympathies circulaient toujours en abondance en début de nuit.

La Ligue de hockey junior de la Saskatchewan fait partie de la Ligue de hockey junior du Canada, qui est ouverte aux joueurs nés en Amérique du Nord et âgés de 16 à 20 ans.

- Avec La Presse canadienne