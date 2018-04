Disparition d'Ariel Kouakou: les recherches dans la rivière suspendues

La présence massive de plaquettes de glace dans l'eau et l'augmentation marquée du courant en raison de la fonte des neiges a rendu les opérations périlleuses, a expliqué le SPVM lundi après-midi.

«Mais on a toujours des policiers sur la terre ferme qui cherchent sur les rives, on continue le travail, et notre poste de commandement est actif au poste de quartier 10, boulevard O'Brien», assure l'inspecteur Ian Lafrenière, porte-parole du corps policier.

Par ailleurs le chien pisteur spécialisé qui avait été prêté par la GRC pour participer aux recherches dans l'eau a terminé son travail et est retourné à son port d'attache d'Halifax.

Ariel Kouakou a été vu pour la dernière fois le 12 mars, au parc des Bateliers, qui longe la rivière dans Ahuntsic-Cartierville. La police privilégie la thèse d'une chute accidentelle dans la rivière pour expliquer sa disparition à ce stade, mais le père du garçon a demandé plusieurs fois aux enquêteurs de considérer la piste de l'enlèvement.