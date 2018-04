Incendie criminel dans Ville-Marie

Un incendie criminel est survenu dimanche matin dans un immeuble de huit logements de la rue Wurtele, dans l'est de l'arrondissement de Ville-Marie, à Montréal. Un homme de 50 ans a été arrêté par les policiers et l'enquête suivait toujours son cours en début d'après-midi, selon Benoît Boisselle, relationniste au Service de police de la Ville de Montréal.

Le SPVM a été appelé en renfort par les pompiers vers 9h40, quand ils ont conclu que l'incendie de la rue Wurtele était d'origine criminelle. La rue a été fermée à la circulation entre de Rouen et Hochelaga. L'endroit est à un coin de rue du chemin de fer, à la limite du quartier Hochelaga.

Deux des huit logements sont jugés inhabitables par les pompiers, principalement à cause de la fumée et de l'eau qui a servi à éteindre les flammes. Les occupants de tous les appartements sont cependant évacués par la police, le temps que les enquêteurs fassent leur travail sur la scène du crime. Ils sont hébergés par un autobus de la Croix-Rouge jusqu'à ce qu'ils puissent réintégrer les six logements habitables.

L'agent Boisselle s'est fait circonspect sur les circonstances du crime, refusant par exemple d'indiquer si l'homme de 50 ans qui a été arrêté habitait sur les lieux. Ce dernier se trouve au centre opérationnel, où les enquêteurs l'interrogeront plus tard aujourd'hui. Il ne s'agirait toutefois ni d'un crime haineux ni d'une affaire de moeurs. L'agent Boisselle ne pouvait non plus révéler combien de personnes habitent dans les deux logements endommagés par l'eau et la fumée.