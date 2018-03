Des dizaines de personnes participent à une battue pour retrouver le petit Ariel

Des parents, amis et proches ont formé de grandes «lignes humaines» les uns à côté des autres et ont marché chaque parcelle de terrain du parc des Bateliers, près de la résidence de l'enfant de 10 ans. D'autres bénévoles ont fait de même dans différents parcs de l'arrondissement et même à Laval.

Il faut dire que le parc des Bateliers, où l'enfant aurait été vu par une témoin «crédible» le jour de sa disparition», longe la Rivière-des-Prairies.

«J'ai du temps à donner alors je suis ici. Si j'étais dans la même situation que les parents d'Ariel, j'aimerais que des gens qui ont du temps m'aident aussi», a lancé Annie Douville, une bénévole sur place.

De nombreux policiers et pompiers étaient aussi sur place pour effectuer des recherches notamment le long des berges.

Le père d'Ariel, Kouadio Frederic Kouakou, a pris part à la battue et doit s'adresser à la presse autour de 15 h lorsque les recherches prendront fin pour la journée.

L'hypothèse d'une chute accidentelle dans la rivière des Prairies est privilégiée par les enquêteurs.

Vendredi, un chien pisteur spécialisé dans les recherches sur la glace et dans l'eau a été mis à contribution, mais sans succès. En raison des dangers que posent la glace et le courant, les plongeurs n'ont pu sauter dans la rivière.

Ariel a été aperçu pour la dernière fois entrant dans le parc des Bateliers, qui longe la rivière des Prairies. Les enregistrements de caméras de sécurité ne le montrent pas en train de ressortir du parc.

Entre-temps, le SPVM continue de recueillir les informations du public.

- Avec La Presse canadienne