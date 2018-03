«On va être là-bas matin, midi et soir» pour trouver Ariel

« On va être là-bas matin, midi et soir. » Les proches du jeune Ariel Jeffrey Kouakou gardent espoir alors que les heures s'étirent cruellement depuis lundi midi, moment où l'enfant de 10 ans a été vu pour la dernière fois dans le quartier d'Ahuntsic-Cartierville.

« On est toujours motivés, c'est certain. On est toujours dans l'incertitude, mais on a espoir », a affirmé un bon ami de la famille Kouakou, Issiaka Samassi. L'homme revenait tout juste de l'endroit où sont menées les recherches lorsqu'il s'est entretenu avec La Presse, tard en soirée hier. « La vidéo nous donne de l'espoir », a-t-il ajouté.

Ariel Jeffrey Kouakou a été aperçu sur des images captées par la vidéo de surveillance d'une station-service située non loin de la maison familiale. « Les images ont été prises à 11 h 15 lundi et ce que ça nous dit, c'est qu'il se dirigeait là où il devait aller, au domicile d'un ami », a affirmé le père de l'enfant, Kouadio Frederic Kouakou, plus tôt hier.

Dans le cadre des recherches en cours pour retrouver son fils, M. Kouakou s'est rendu à la station-service en matinée, avec des amis, pour demander à voir les images captées par la caméra. Le père y a reconnu Ariel. L'information a été transmise aux enquêteurs et a circulé abondamment dans les médias durant la journée.

« De voir mon fils vivant sur ces images, c'est un élément nouveau qui nous redonne espoir », a dit Kouadio Frederic Kouakou.

« Quand il a vu les images de son fils, c'était toute une émotion », a témoigné M. Samassi, qui soutient que le père « allait quand même bien » en début de soirée. « En après-midi, nous avons focalisé nos recherches dans le quartier où il était [sur la vidéo]. L'évidence, c'est qu'il a quitté la maison et qu'il n'est jamais revenu », poursuit-il.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a intensifié hier ses recherches aux abords de la rivière des Prairies, près de l'endroit où Ariel a disparu. Une dame l'aurait aperçu au parc des Bateliers vers 14 h. L'escouade canine du SPVM a été mise à contribution, ainsi que la cavalerie, une équipe chaloupe et une trentaine de policiers.

L'utilisation de plongeurs pour fouiller la rivière est aussi envisagée par les autorités. La situation doit être évaluée ce matin. « Il faut préciser que le courant est très fort et que nous n'avons aucun point d'entrée, c'est-à-dire aucun indice qu'il pourrait y être », a précisé en soirée la porte-parole du SPVM, Andrée-Anne Picard.

ENLÈVEMENT ?

M. Kouakou est convaincu que son fils ne s'est pas noyé dans la rivière des Prairies, mais qu'il a plutôt été victime d'un enlèvement. « On n'a jamais eu l'habitude d'aller au bord de l'eau avec lui, alors je ne crois pas que c'est un endroit qui l'aurait tenté », a avancé le père. M. Samassi abonde dans le même sens. « Il a été kidnappé », lance-t-il.

« On est certains que l'enfant est dans le quartier identifié avec quelqu'un ou sous l'emprise de quelqu'un », dit-il. Selon l'inspecteur du SPVM André Durocher, toutes les hypothèses sont encore envisagées pour expliquer la mystérieuse disparition. Les policiers soutiennent que la piste de l'enlèvement n'est pas écartée, mais n'est pas la plus probable.

Une alerte AMBER a été exceptionnellement lancée mardi pendant une dizaine d'heures pour maximiser la collecte d'informations du public. Cet « électrochoc » a notamment permis de retrouver une femme qui avait parlé au garçon au parc des Bateliers - un témoin « très crédible » que les policiers voulaient à tout prix retracer.

La police s'est entretenue mardi soir avec cette femme qui aurait aperçu le garçon la veille, vers 14 h. Selon le SPVM, le garçon se serait rendu à destination chez son ami, et « voyant qu'il n'était pas là et que la porte était barrée, aurait voulu revenir vers chez lui ». C'est à ce moment que la femme aurait pu le voir dans le parc des Bateliers.

Les quelque 120 informations reçues par la police depuis mardi ont presque toutes été traitées, a indiqué le SPVM. Les recherches doivent se poursuivre aujourd'hui.

Ariel Jeffrey Kouakou mesure 1,40 m (environ 4 pi 8 po), pèse 40 kg (environ 90 lb), il a la peau noire, les yeux noirs et les cheveux noirs, et il s'exprime en français. Au moment de sa disparition, il portait un manteau noir avec un capuchon, un pantalon gris et des souliers jaunes.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal, au 514 393-1133, ou en composant le 9-1-1.

- Avec La Presse canadienne