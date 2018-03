Une alerte AMBER est déclenchée pour retrouver le jeune Ariel Jeffrey Kouakou

L'enfant aurait quitté son domicile de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville vers midi lundi pour aller chez un ami, mais il n'aurait pas été aperçu depuis. La police dit qu'il pourrait s'agir d'un enlèvement.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou au 911.

Le SPVM a précisé qu'il n'a reçu aucune information du public.

« Il n'a été vu nulle part, chez aucun de ses amis connus », a rapporté Caroline Chevrefils, porte-parole du SPVM.

Selon les informations obtenues par la police, le garçon aurait eu une querelle avec son père qui lui aurait interdit l'accès à ses jeux vidéo en raison de mauvais résultats scolaires.

« Pour l'instant, rien ne nous dit qu'on a affaire à un enlèvement. On n'a pas de témoin, pas de description de véhicule ou une information du genre qui ferait en sorte qu'on lancerait une alerte Amber », a expliqué l'agente Chevrefils.

Ariel Jeffrey Kouakou mesure 140 cm, pèse 40 kg, il a les yeux noirs et les cheveux noirs et il s'exprime en français.

Avant de manquer à l'appel, il portait un manteau noir avec un capuchon, un pantalon gris et des souliers jaunes.

Contrairement à des informations avancées par la police, le jeune Ariel ne fréquentait pas la Maison des jeunes Mézy, dont le nom est officiellement Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville.

« Personne ici ne connaît ce jeune-là. Il a 10 ans et nous, ici, c'est pour les 12-17 ans. Nous avons regardé dans nos fiches et il n'apparaît nulle part non plus », a rectifié le directeur de l'organisation, François Poulin, qui était d'ailleurs surpris de n'avoir reçu aucun appel de la police pour valider cette information. La Maison des jeunes était fermée, lundi.

- Avec La Presse canadienne