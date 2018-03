Un message passé à coup de 12

Vers 11h40, un individu a fait irruption dans la boutique Georgio Gruppa Roma et aurait tiré dans l'un des pieds du propriétaire du commerce, selon ce que des sources ont confié à La Presse. Après le crime, le suspect a pris la fuite en abandonnant son arme, vraisemblablement un fusil de calibre 12, sur le trottoir, près du magasin.

«Vers 11h40, un appel a été fait au 911 pour un homme armé qui est entré dans un commerce et qui a tiré à bout portant sur un employé. La victime est un homme d'environ 60 ans qui a été atteint dans le bas du corps».

«Le suspect a pris la fuite à pied, par des commerces voisins. Il portait un masque et une veste fluorescente comme celles que portent les travailleurs de la construction», raconte l'agente Caroline Chevrefils, porte-parole du SPVM.

Selon nos informations, l'homme portait un masque de respiration pour protéger de la poussière, comme ceux utilisés par les travailleurs de la construction. D'après des témoins, un seul coup de feu aurait été tiré. Rapidement dépêchés sur les lieux, les techniciens paramédicaux d'Urgences Santé ont transporté la victime à l'hôpital, où elle repose hors de danger. Selon nos informations, il s'agirait de Tony Elian, propriétaire du commerce.

Une cascade d'événements

Visiblement, un ou des individus en veulent beaucoup à M. Elian depuis déjà quelque temps, et il semble y avoir une gradation dans les moyens utilisés pour lui faire savoir.

Le 15 décembre dernier, on a déposé devant la même boutique un colis suspect que les artificiers du SPVM ont dû désamorcer avec leur robot.

Il y a un an, la boutique Georgio Gruppa Roma a encore fait les manchettes lorsqu'un ou des individus ont fracassé une vitrine de l'établissement et lancé à l'intérieur un cocktail molotov qui a causé quelques dommages. Un an plus tôt, c'est le véhicule de M. Elian qui avait été incendié dans l'entrée de sa résidence à Westmount.

Ces dernières années, TVA avait publié des reportages indiquant que Tony Elian, 62 ans, avait d'importantes dettes. Les hypothèses d'un message passé en lien avec l'une de ces dettes ou d'un conflit entre personnes devront être examinées par les enquêteurs de la section Crime de violence de la Division sud pour tenter d'expliquer cette attaque inusitée.

TVA avait également révélé que M. Elian avait été observé aux funérailles de l'ancien parrain de la mafia, Vito Rizzuto, mort de façon naturelle en décembre 2013. Aux journalistes, il avait alors expliqué sa présence aux funérailles par le fait que Vito Rizzuto et son père étaient de bons clients.

La rue Peel est actuellement fermée à la hauteur du boulevard De Maisonneuve, pour permettre aux enquêteurs d'effectuer leur travail. Au moment d'écrire ces lignes, le suspect était toujours au large.

