Un Australien accusé d'avoir exploité un fillette canadienne en ligne

La police de Sydney, en Australie, a dit avoir lancé une enquête en novembre 2017, dans la foulée d'informations reçues de la Gendarmerie royale du Canada.

La police australienne indique que l'homme de 42 ans communiquait avec une femme au Canada et qu'il aurait eu avec elle des « conversations sexuellement explicites » concernant sa fille de neuf ans.

L'homme aurait ensuite demandé des photos de l'enfant et aurait eu avec elle une « conversation vidéo explicite ».

Une perquisition a mené à la saisie d'ordinateurs portables, de téléphones cellulaires, d'appareils électroniques de stockage et d'une matraque, selon un communiqué de la police.

L'homme, qui habite en banlieue de Sydney, a été arrêté plus tôt ce mois-ci et doit comparaître devant la justice australienne mardi. Son identité n'a pas été dévoilée. Il est notamment accusé de pornographie juvénile et possession d'une arme illégale.

La police australienne n'a pas dit si des accusations seront portées contre la mère et la GRC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.