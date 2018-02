Poursuite policière: l'A40 dans l'ouest de Montréal rouvre à la circulation

L'autoroute a été fermée à la hauteur du boulevard des Anciens-Combattants peu après 1h jusqu'à 9h30 en raison de l'enquête déclenchée par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) sur cette affaire.

Fraîchement sorti de l'hôpital

L'organisme a expliqué que le suspect impliqué dans la poursuite aurait été conduit à l'hôpital par des policiers hier en raison de problèmes liés à la consommation de drogue.

Dès sa sortie de l'établissement, il aurait volé une voiture. Des agents du SPVM se sont lancés à ses trousses, mais ils ont annoncé rapidement qu'ils abandonnaient la poursuite, jugée trop dangereuse.

Le véhicule a été retrouvé plus tard derrière un restaurant, aux Galeries Des Sources, à Dollard-des-Ormeaux.

Coup de feu

Des policiers du SPVM ont raconté au BEI qu'ils avaient approché à pied le véhicule retrouvé et que le suspect, au volant, aurait tenté de fuir en fonçant sur eux. Un ou plusieurs agents auraient fait feu en direction du véhicule, mais le conducteur a réussi à s'enfuir sur l'autoroute 40.

Le fuyard a finalement été immobilisé après une nouvelle poursuite sur l'autoroute. Un policier aurait utilisé un pistolet à impulsion électrique pour maîtriser l'homme et aurait alors constaté que celui-ci avait été blessé par balle un peu plus tôt. Il avait réussi à conduire et à maintenir ses poursuivants en haleine malgré tout.

Ses blessures ne mettent pas sa vie en danger, selon le BEI, qui a été mis en charge de l'enquête par souci de transparence comme le veut la procédure.

Des policiers auraient aussi subi des blessures légères.