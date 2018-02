Une explosion fait un mort à Sherbrooke

« Un homme a perdu la vie à la suite de la déflagration d'un engin explosif. C'est survenu à l'extérieur, près d'un véhicule sur le chemin Saint-Roch Nord, près du chemin Louis-Caillé », a expliqué Claude Denis, porte-parole de la Sûreté du Québec.

L'événement s'est produit au crépuscule, dans un secteur isolé de Rock Forest, à la lisière d'un boisé situé entre le bar Le Shelby et l'autoroute 10. La victime est morte sur le coup et son identité n'a pas encore été révélée. Un autre individu a été rencontré par les enquêteurs et est considéré comme un témoin important. Son statut pourrait changer, selon l'évolution de l'enquête, qui est toujours en cours.

« Il est trop tôt pour s'avancer, mais pour le moment, il ne semble pas y avoir d'éléments qui montrent un lien avec le terrorisme ou le crime organisé », a avancé le sergent Denis.

Les enquêteurs sur les crimes majeurs ont été assistés de leurs collègues des services de l'identité judiciaire, des engins explosifs et de l'escouade canine (maitre-chien).