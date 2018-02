«Le jour où Tricia est morte, j'ai reçu une peine de mort»

« Tu as tué quelqu'un, sans hésitation. C'était ma tante. Je vais me tenir debout pour elle », a affirmé courageusement la nièce de 14 ans de Tricia Boisvert, avant d'éclater en sanglots. Dans le box des accusés, Philippe Steele-Morin, les yeux rivés au sol, n'a pas osé croiser le regard de l'adolescente bouleversée. L'Ontarien de 34 ans a reconnu en décembre avoir causé la mort de la Montréalaise Tricia Boisvert et d'avoir caché son corps en Outaouais.