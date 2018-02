Montréal: un homme atteint par balle dans son appartement

Deux hommes soupçonnés d'avoir tenté d'assassiner un autre homme dans un appartement de l'est de Montréal, mardi soir, ont été arrêtés en fin de soirée alors qu'ils circulaient dans une automobile.

La victime, un homme âgé de 45 ans, a été blessée au bas du corps par des projectiles d'arme à feu et a été transportée à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

Cette victime a raconté aux agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) venus à sa rescousse que vers 21h30, deux hommes qu'il ne connaît pas sont entrés dans sa résidence de la rue Saint-Catherine Est, près de l'intersection de l'avenue William-David, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

On ignorait mardi matin le motif de la fusillade et si les malfaiteurs ont emporté quelque chose en quittant les lieux.

Une description de leur automobile de fuite a pu être livrée aux policiers. Un véhicule correspondant à cette description a été intercepté par des patrouilleurs plus tard en soirée et les deux hommes qui prenaient place à bord ont été arrêtés et emmenés à un poste de police afin qu'on puisse les interroger.

Entre-temps, un périmètre de sécurité a été érigé dans les environs de l'appartement où la fusillade s'est produite. Des chiens ont été utilisés par des agents de l'escouade canine afin de trouver des indices.