Disparition d'une adolescente à Montréal

Jiangtian Liu pourrait se trouver à Montréal. Elle a été aperçue pour une dernière fois dans le secteur Côte-des-Neiges. Elle se déplace en métro. Ses proches disent avoir des raisons de craindre pour sa sécurité. Elle portait un débardeur avec un capuchon foncé, un chandail blanc, un pantalon et des bottes d'hiver de couleur foncée. Elle a les yeux et les cheveux noirs. Elle est asiatique. La jeune fille pèse 54 kg et mesure 1 m 50.

Toute information peut être transmise de façon anonyme et confidentielle en communiquant avec le Info-Crime Montréal au 514 393-1133.