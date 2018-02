Un hélicoptère s'écrase à Drummondville: trois morts

Les victimes sont deux femmes et un homme qui n'ont pas encore été identifiés.

La Sûreté du Québec (SQ) signale que l'aéronef a pris feu après le violent impact qui s'est produit près du rang Saint-Jean-Baptiste qui longe les berges de la rivière Saint-François.

L'appareil gisait dans une épaisse couche de neige ; les secouristes ont eu beaucoup de mal à s'y rendre. Un appareil de déneigement de la Ville de Drummondville a d'ailleurs été utilisé pour faciliter leur accès au site.

Au lever du jour, vendredi, la SQ ignorait encore la cause de l'incident. La provenance et la destination de l'appareil n'étaient pas connues non plus.

Des enquêteurs de l'escouade des crimes majeurs de la SQ de même que du Bureau de la sécurité dans les transports du Canada (BST) devraient se rendre sur les lieux du drame plus tard en journée, vendredi.