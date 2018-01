Happé par une déneigeuse, le père de Gregory Charles «se bat pour sa vie»

L'accident s'est produit vers 17h30 à l'angle des chemins de la Côte-des-Neiges et Belvédère.

Sur sa page Facebook, l'animateur et musicien explique que son père, Lennox Charles, a été frappé en revenant de l'église où il allait tous les jours depuis la mort de son épouse et mère de Gregory Charles, il y a un an.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le septuagénaire, qui marchait sur le chemin de la Côte-des-Neiges, aurait tenté de traverser lorsqu'il a été heurté par un tracteur de déneigement qui circulait sur le chemin Belvédère vers l'ouest. Gregory Charles affirme que l'impact a été brutal.

Le conducteur du tracteur de déneigement, âgé de 69 ans, n'a pas été blessé.

Gregory Charles conclut son message en affirmant que s'il est un homme qui croit au pouvoir de la prière, c'est son père. L'artiste serait reconnaissant aux gens qui réserveraient l'une de leurs prières ou de leurs pensées à Lennox Charles aujourd'hui.