Incendie: le boulevard Crémazie fermé en direction ouest entre Lajeunesse et Saint-Hubert

Un immeuble commercial a été complètement rasé par les flammes la nuit dernière sur le boulevard Crémazie Est, près de l'avenue De Chateaubriand, à Montréal. L'édifice abrite notamment une garderie, qui était toutefois vide vu le moment où le brasier s'est déclaré.

La circulation a momentanément été bloquée dans les deux directions sur Crémazie. Les automobilistes peuvent maintenant rouler en direction est, mais la voie au nord du boulevard Métropolitain demeurera fermée une bonne partie de la journée entre les rues Lajeunesse et Saint-Hubert.

Le Service d'incendie de Montréal (SIM) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été alertés vers 2h25 la nuit dernière.

Faute de pouvoir déterminer les causes de l'incendie, et à défaut de pouvoir entrer dans la structure rendue trop fragile, le chef et l'enquêteur des pompiers ont transféré l'enquête à la section des incendies criminels du SPVM.

Un porte-parole du SPVM a confirmé ce matin que la démolition de l'édifice s'amorcerait cet après-midi. Des murs se sont déjà effondrés.

Incendie criminel dans Montréal-Nord

Vers 22h30, dimanche, un atelier de réparation de véhicules a été détruit par un incendie suspect et le feu s'est propagé à deux immeubles adjacents.

L'atelier est situé sur la rue Forest, près de l'intersection de la rue Éthier, dans un secteur industriel de l'arrondissement Montréal-Nord. Personne n'a été blessé et aucune évacuation n'a été nécessaire.

Un témoin a raconté au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qu'un véhicule avait foncé dans la porte de l'atelier pour provoquer l'incendie. C'est donc l'escouade des incendies criminels du SPVM qui mènera l'enquête.

En fin de nuit, lundi, de nombreux pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) étaient encore sur les lieux pour éteindre l'incendie.

- Avec La Presse Canadienne