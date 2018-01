Conditions climatiques: plusieurs sorties de routes signalées

La combinaison de neige et de vents vifs réduit la visibilité dans plusieurs secteurs.

La neige, qui prendra fin samedi soir ou dans la nuit de samedi à dimanche plus à l'est, sera lourde et s'accumulera sur des chaussées déjà glacées, ce qui rendra la circulation routière périlleuse.

Une accumulation de 20 à 25 centimètres de neige est prévue sur le sud-ouest et le centre de la province, voire jusqu'à 30 centimètres en Gaspésie.

Hélène Nepton, porte-parole de la Sûreté du Québec, appelle les conducteurs à la prudence:

«Il faut être excessivement vigilant et ralentir la vitesse de notre véhicule, il faut aussi s'assurer de bien enlever la glace sur le pare-brise, afin de bien voir.»

La SQ a indiqué que des effectifs supplémentaires seront présents sur le territoire afin d'assurer la sécurité.

Dimanche, le soleil sera de retour.