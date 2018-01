Une adolescente portée disparue à Montréal

La jeune femme a quitté son domicile situé dans l'arrondissement Saint-Léonard avec un grand sac de voyage de marque Tommy Hilfiger. Elle pourrait se trouver à Montréal ou en Ontario, selon les autorités.

Elle portait un manteau d'hiver noir de marque Rudsak, un chandail rose et orange pâle, un pantalon de pyjama bleu pâle et des bottes d'hiver noires en denim. Aya Rbah mesure 1,65 m (5'5'') et pèse 68 kg (150 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns.

Toute information peut être transmise de façon confidentielle et anonyme en composant le 911 ou via le Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou sur le site Internet au www.infocrimemontreal.ca.