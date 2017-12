Un homme recherché pour une série de violations de domicile à Montréal

Un homme âgé entre 45 et 50 ans aborderait des femmes âgées qui se trouvent à leur domicile. Le suspect entrerait en contact avec elles « soit en leur parlant à l'extérieur ou en se rendant à leur porte d'entrée », relate le SPVM. Selon les versions obtenues par les enquêteurs, l'homme utiliserait une « approche charmante et gentille pour établir un lien de confiance. »

« Il offrirait à ses victimes de la nourriture contenant une substance qui leur ferait perdre conscience. Lors de leur réveil, les victimes réalisent qu'elles ont été cambriolées et n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé », indiquent les autorités. Les violations de domicile sont survenues en décembre dans les arrondissements de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies et Dorval.

L'homme recherché par la police a la peau blanche au teint légèrement basané. « Il est possiblement européen, de grandeur moyenne, de stature mince et il a les cheveux rasés », décrivent les enquêteurs de la Division Est du SPVM. Le suspect portait une tuque noire et un manteau léger noir. Il est anglophone et parle français avec un accent.

Toute information peut être transmise de façon anonyme et confidentielle en communiquant avec le Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne au www.infocrimemontreal.ca. Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu'un qui pourrait l'être peut se rendre au poste de police de son quartier ou communiquer avec le 9-1-1 pour déposer une plainte.