Une adolescente de 14 ans portée disparue recherchée par le SPVM

Émily Morin n'est jamais rentrée de l'école qu'elle fréquente, dans le secteur de Verdun, le 20 décembre. Selon le SPVM, la jeune fille se déplace en transport en commun et il y a « de fortes chances » qu'elle se trouve dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Elle mesure 1,60 mètre (5'2'') et pèse 55 kg (120 lb). Elle a les cheveux « roux et rouges ». Elle porte un manteau de couleur vert kaki et un sac à dos multicolore. Elle s'exprime principalement en anglais.

Toute information peut être transmise de façon anonyme et confidentielle en communiquant avec le Info-Crime Montréal au 514 393-1133.