Plus de 100 000 comprimés de métamphétamines sont saisis à Gatineau

Plusieurs corps de police ont mené sept perquisitions dans des résidences et des voitures à Gatineau et à Montréal.

Ils ont saisi plus de quatre kilogrammes de cocaïne, plus de 100 000 comprimés de métamphétamine, plus de 200 000 $ et des armes à feu.

Trois individus ont été appréhendés. Ils ont été interrogés et ont ensuite été libérés.

D'autres arrestations sont à prévoir dans cette enquête, a affirmé la porte-parole de la Sûreté du Québec, Ingrid Asselin.