Accident d'autocar au Mexique: une mère de Gatineau parmi les victimes

Stephanie Horwood, 42 ans, est morte, alors que son conjoint Frederic Reinthaler et leurs deux filles, âgées de 9 et 11 ans, ont été légèrement blessés dans l'accident du véhicule qui les amenait visiter le site maya de Chacchoben, à environ 175 kilomètres au sud de Tulum.

« Nous attendons le retour de mon frère et de ses filles demain [aujourd'hui] », a indiqué Marie-Ève Reinthaler, au cours d'un échange de messages avec La Presse. « Ils ont subi quelques blessures, mais elles ne mettent pas leur vie en danger. Nous allons les inonder d'amour, car ils en auront grandement besoin. »

Stephanie Horwood était originaire de Terre-Neuve. Mme Reinthaler la décrit comme une personne calme et sereine, qui dégageait une grande joie de vivre et aurait tout donné à ses filles.

La famille Reinthaler-Horwood, qui habite le secteur Aylmer, à Gatineau, était en croisière sur un bateau de la société Royal Caribbean, parti de la Floride, et profitait d'une escale pour faire une excursion. L'entreprise a révélé que 27 passagers voyageant sur deux de ses bateaux, le Celebrity Equinox et le Serenade of the Seas, étaient à bord de l'autocar accidenté.

« Nous sommes de tout coeur avec les personnes touchées. Nous faisons tout notre possible pour aider nos passagers, notamment pour les soins médicaux et le transport », a indiqué Royal Caribbean dans un communiqué.

LE CHAUFFEUR ARRÊTÉ

Cinq membres de la même famille originaires des États-Unis ont aussi été tués dans l'accident, dont un jeune garçon de 11 ans et sa grand-mère de 78 ans.

Deux touristes suisses seraient aussi morts, ainsi qu'un guide mexicain. En outre, 20 personnes ont été blessées.

Le conducteur, qui a subi des blessures lors de l'accident, a été arrêté par les autorités. Le procureur de l'État de Quintana Roo, Miguel Angel Pech Cen, a expliqué que le chauffeur avait tenté de ramener l'autocar sur la chaussée étroite, mais que cela avait causé le renversement du véhicule, qui a percuté un arbre et la végétation en bordure de la route.

L'éclatement d'un pneu avant de l'autocar pourrait être responsable de la perte de maîtrise, selon une entrevue donnée par Carlos Briceno Villagomez, chef de la police de la municipalité de Bacalar, au réseau de télévision mexicain Televisa.

- Avec l'Agence France-Presse