Une femme de 29 ans disparue depuis dimanche

La jeune femme de 29 ans a quitté le domicile familial de l'arrondissement Saint-Laurent, le 17 décembre. Ses proches disent craindre pour sa sécurité puisqu'elle souffre de problèmes de santé et qu'elle n'a pas en main sa médication. «Elle n'a jamais quitté le domicile pour une aussi longue période», ajoutent les autorités.

Au moment de sa disparition, Mme Patel portait un manteau de laine noire, un jeans foncé et des souliers noirs de marque New Balance. Elle mesure 1,65 m (5'4'') et pèse 63,5 kg (140 lb). Selon le SPVM, elle aime marcher sur le bord des cours d'eau de Montréal.

Toute information peut être transmise de façon anonyme et confidentielle en communiquant avec le Info-Crime Montréal au 514 393-1133.