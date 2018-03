Un prêteur usuraire violent pourrait avoir fait plusieurs victimes

L'enquête a démontré que Martin Nguyen avait prêté de l'argent à un homme en difficulté à un taux d'intérêt composé de 10 % par mois, ce qui est le double de la limite légale. La dette de la victime a presque triplé entre mai et novembre, selon la police.

Le 10 novembre dernier, Martin Nguyen, qui mesure 1,78 mètre (5'10'') et pèse plus de 91 kg (200 livres), s'est introduit de force chez sa victime, à Montréal. Il était accompagné d'un homme de main, Jacques Duquette, lui aussi de Brossard. Ils ont rudoyé l'homme endetté, lui ont pris sa carte de crédit et l'ont enlevé pour le forcer à faire un retrait au guichet automatique.

« La victime n'ayant pas la somme d'argent due dans son compte, les deux suspects quittent en lui promettant de revenir », résume le SPVM dans un communiqué.

Une équipe d'enquêteurs du Service partagé des enquêtes de la Division Sud est alors entrée en scène et Martin Nguyen a été arrêté avec son acolyte le 30 novembre. Des perquisitions chez lui et dans son véhicule ont mené à la saisie d'une matraque télescopique, de deux pistolets à plombs et d'un sac contenant « un ensemble d'accessoires utilisés pour enlever et maîtriser une personne ».

Les enquêteurs ont aussi saisi le carnet de comptabilité de Nguyen, qui fait mention de plusieurs autres prêts. Ils demandent maintenant l'aide du public pour retracer d'autres victimes potentielles de l'usurier.

Martin Nguyen et Jacques Duquette ont comparu à la cour pour faire face à une série de chefs d'accusation. Ils ont été libérés sous conditions et doivent revenir en cour le 22 janvier.