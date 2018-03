Accusé d'avoir volé quatre oeuvres d'art en plein jour

Le SPVM avait demandé l'aide du public vendredi dernier pour retrouver les deux suspects de ces cambriolages commis entre mai et octobre derniers. La publication des images tirées des vidéos de surveillance semble avoir porté ses fruits, puisque Robert Huet a été arrêté dans les derniers jours. L'homme de 63 ans a comparu hier après-midi au palais de justice de Montréal pour faire face à quatre chefs d'accusation de vol.

RÉCIT DES INFRACTIONS

Le 23 mai, un homme âgé d'une soixantaine d'années entre dans la Galerie d'art Cosner, rue Sherbrooke Ouest, au centre-ville de Montréal. Il se dirige dans une section où il est seul. Ni vu ni connu, il décroche un tableau du mur et le cache dans son manteau. Le tableau Maison en hiver est signé par un grand peintre québécois : Marc-Aurèle Fortin. Rendu dehors, il sort le tableau et part à pied, comme si de rien n'était.

Le même voleur revient à la charge le 29 septembre à l'hôtel de ville de l'arrondissement de Lachine. Cette fois la tête couverte d'une casquette, il est accompagné d'un second suspect, âgé d'environ 30 ans, lequel est toujours recherché. Les deux hommes repartent avec un buste de l'explorateur René Robert Cavelier de La Salle qui était exposé à l'entrée de l'hôtel de ville et quittent les lieux à bord d'une camionnette de marque GMC.

Deux semaines plus tard, le cambrioleur vise cette fois la galerie d'art Heffel, au centre-ville de Montréal. Entre 10 h 15 et 10 h 30, il entre dans la galerie en s'exprimant en anglais. Il regarde les oeuvres, puis décroche le tableau Atlantide du maître Alfred Pellan et le place sous son manteau discrètement. Il demande des informations aux employés et sort de la galerie.

Son dernier larcin aurait eu lieu le 28 octobre dernier à la Galerie d'art contemporain, rue Crescent. Robert Huet est ainsi accusé d'avoir volé la sculpture Work inspired Taichi, aluminum No 12, de Jacques Huet. Cette oeuvre d'art a déjà été retrouvée, selon nos informations. Le SPVM n'était pas en mesure hier de nous indiquer si les quatre oeuvres avaient été retrouvées.