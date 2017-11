Des anarchistes revendiquent une attaque contre le président de Junex

Un groupe anarchiste vient de revendiquer une attaque contre le domicile de Jean-Yves Lavoie, président de Junex, une entreprise d'exploration pétrolière active dans l'est du Québec.

Le communiqué publié sur le site Montréal Contre-Information indique que le groupe a « brisé les fenêtres de ses voitures, sans oublier d'en percer les pneus ». « Nous avons aussi recouvert sa maison de peinture », continue le groupe.

L'attaque aurait eu lieu dans la nuit du 16 au 17 novembre, mais le communiqué a été mis en ligne dans les dernières heures.

« Nous ferons ce qui est nécessaire afin d'empêcher les compagnies comme Junex de mener à terme leurs plans destructeurs », assure le groupe anonyme dans son texte.

Par le biais d'un communiqué, M. Lavoie a dénoncé l'attaque.

« Ces gestes violents sont totalement inacceptables et n'ont pas leur place dans une société de droit. Le débat est sain dans une société comme la nôtre et j'accepte que des gens puissent s'opposer à nos projets, a-t-il affirmé. Cependant, d'aucune façon je ne peux accepter que l'on s'attaque à ma famille, à leur sécurité et à leur sérénité. »

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a confirmé qu'un propriétaire du secteur a bien fait « une plainte concernant des méfaits sur résidence. » « C'est un dossier qui fait présentement l'objet d'une enquête », a ajouté la porte-parole policière Cyndi Paré.

Le communiqué de revendication est accompagné d'un inquiétant message dicté par une voie électronique et qui met en scène le décès de M. Lavoie.