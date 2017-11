Un adolescent de 13 ans porté disparu depuis mardi à Delson

La Régie intermunicipale de police Roussillon précise que Mohcine Atbi, un adolescent d'origine algérienne, a quitté son domicile vers 15h45 après avoir tenu des propos qualifiés d'inquiétants par ses proches.

Le garçon mesure 1,76 m, pèse 65 kg, a les cheveux courts frisés noirs et les yeux bruns. Au moment de son départ à pied, il portait un veston gris foncé avec capuchon, des pantalons noirs, des chaussures de couleur noire, orange et verte et des lunettes.

Le jeune homme n'a pas de téléphone cellulaire. Il a été vu pour la dernière fois sur la rue Lapalme, à Delson, et pourrait se déplacer en transport en commun.